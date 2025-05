delitto garlasco – l impronta inutilizzabile di sempio e i 15 punti di contatto che per la cassazione non bastano

Nel caso di Garlasco, l’impronta di Sempio, ritenuta inutilizzabile nel 2007, rimane centrale nel nuovo filone d’indagine. La Cassazione ha però respinto la validità dei quindici punti di contatto tra quell’impronta e le successive analisi di Andrea Sempio, complicando il percorso investigativo e riaccendendo il dibattito sulla possibilità di identificare con certezza il colpevole.

