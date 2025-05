Delitto di Garlasco le carte della procura contro Sempio L’impronta vicino al corpo di Chiara e un biglietto | Ho fatto cose brutte

Le carte della Procura di Pavia rivelano nuove prove nel caso Garlasco: un’impronta di Andrea Sempio e un biglietto con scritte inquietanti. Questi elementi collegano l’amico di Marco Poggi alla scena del crimine, riaccendendo i dubbi e le indagini sulla morte di Chiara.

Un’impronta, appartenente ad Andrea Sempio, che collocherebbe l’amico di Marco Poggi sulla scena del crimine: è questo l’asso nella manica che la Procura di Pavia teneva nascosto da quando ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco. L’impronta si trovava sul muro della scala che porta alla taverna di casa Poggi. Secondo i Ris vi sono 15 punti di corrispondenza con il palmo destro della mano di Andrea Sempio, mentre il sangue, rinvenuto sempre sulla parete, sarebbe solo ed esclusivamente di Chiara Poggi. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, le carte della procura contro Sempio. L’impronta vicino al corpo di Chiara e un biglietto: “Ho fatto cose brutte”

Scopri altri approfondimenti

Delitto di Garlasco, la procura scopre le carte: “Sempio era nella villetta quando Chiara Poggi è stata uccisa”

La procura di Pavia ha scoperto nuove prove nel delitto di Garlasco: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, si trovava nella villetta al momento dell’omicidio.

Garlasco, depositati in Procura 200 sms tra Paola Cappa e un amico: ci sarebbero riferimenti al delitto Poggi

Sono stati depositati in Procura oltre 200 messaggi tra Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, e un amico di Milano.

“Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”: i messaggi delle sorelle Cappa su cui ora indaga la Procura che si occupa del delitto di Garlasco

La Procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco, focalizzandosi sui 280 messaggi delle sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi.

Ne parlano su altre fonti

Impronte, biglietti, alibi vacillanti: gli elementi della Procura contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco

Segnala fanpage.it: La Procura riapre il caso Garlasco: il DNA sul tappetino, l'impronta insanguinata sul muro e un bigliettino gettato nei rifiuti riaccendono i riflettori ...

Le Iene, cosa dice il servizio su Garlasco: il supertestimone, la mamma Poggi, gli audio di Paola Cappa e il «tentativo di incastrare Stasi»

Da ilmessaggero.it: Un supertestimone, la mamma di Chiara Poggi e gli audio di Paola Cappa. Le Iene cerca di fare chiarezza sul caso Garlasco, mettendo insieme una serie di testimonianze sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, oggi gli interrogatori di Sempio e Stasi: la Procura ha un asso nella manica?

Come scrive abruzzolive.it: Pavia. La Procura svela le carte su Andrea Sempio. Oggi, 20 maggio, verso le ore 14, il nuovo indagato – in concorso – per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, verrà sotto ...