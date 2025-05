Delitto di Garlasco il mistero del malore di Andrea Sempio all' interrogatorio del 2008 mai messo a verbale

Nel 2008, durante un interrogatorio sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio, indagato, avrebbe accusato un malore, episodio mai formalmente annotato nei verbali. Ora, l'inchiesta riapre il caso, sollevando dubbi e misteri sulla reale natura di quell'episodio e sul ruolo di Sempio nel tragico delitto.

Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe accusato un malore nell'interrogatorio nel 2008 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, il mistero del malore di Andrea Sempio all'interrogatorio del 2008 mai messo a verbale

Altri articoli sullo stesso argomento

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa Sempio. Un martello trovato nel canale. LIVE

Nuove perquisizioni nel caso del delitto di Garlasco, dove un martello è stato rinvenuto in un canale.

Morte di Chiara Poggi, Garlasco: blitz dei carabinieri a casa Sempio. L’arma del delitto cercata in un canale

Il 14 maggio 2025, i carabinieri hanno eseguito un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi familiari, nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, il mistero dell'impronta di Sempio: cosa può significare e perché non è stata analizzata per tutti questi anni

Segnala ilmattino.it: Del reperto numero 33, l’impronta del palmo di una mano lasciata sulla parete destra delle scale della villetta di via Pascoli, asportata dai carabinieri nel 2007 grattando l’intonaco ...

L'impronta, i manoscritti e il malore: ecco cos'ha in mano la procura sul caso di Garlasco

msn.com scrive: Andrea Sempio non si è presentato per un cavillo altrimenti sarebbero stati mostrati anche a lui i nuovi esiti dell'indagine, come è stato fatto con Stasi e Marco Poggi, sentiti come testimoni ...

Stefania Cappa «nel panico», la lite tra le cugine, il supertestimone, il Dna di Sempio (e non solo): così si riscrive il delitto di Garlasco

Riporta milano.corriere.it: Delitto di Garlasco, gli elementi delle nuove indagini. Il testimone rintracciato da Le Iene: «Parlai al legale dei Poggi ma mi disse che già si indagava su Stasi». La madre di Sempio e la lite tra Ch ...