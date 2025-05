Del Piero diventa allenatore il titolo della sua tesi spiega qual è la sua idea di calcio

Del Piero, ex leggenda della Juve, ha conquistato il titolo di allenatore superando il corso di Coverciano. La sua idea di calcio si basa sulla creatività, il rispetto e il top del gioco di squadra. Ora, con il sorriso e la determinazione di chi inizia una nuova avventura, desidera trasmettere la sua passione e insegnare il suo stile ai giovani calciatori.

L'ex leggendario numero 10 della Juventus ha superato il corso di Coverciano ed è diventato a tutti gli effetti allenatore. Del Piero sorridente sui social ha scritto: "Ora chiamatemi mister". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Del Piero diventa allenatore, il titolo della sua tesi spiega qual è la sua idea di calcio

