De Laurentiis scherza col fuoco non ha imparato niente sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari

De Laurentiis scherza col fuoco: mentre prepara la festa dopo Napoli-Cagliari, le preoccupazioni aumentano. I segnali non sono rassicuranti, e l’entusiasmo si scontra con le notizie poco positive. Tra attese e timori, si rischia di assaporare un evento che, più che celebrare, sembra un tuffo nel Titanic. Restiamo sconcertati di fronte a questa situazione ambigua e inquietante.

De Laurentiis scherza col fuoco (non ha imparato niente), sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari Da Repubblica Napoli arrivano notizie poco rassicuranti. Il Napoli (oltre alle istituzioni) sta lavorando alla festa che partirebbe Napoli-Cagliari. Un programmino da Titanic. Restiamo sconcertati che un uomo di spettacolo come lui, peraltro nello sport da vent’anni, cada in un simile errore da principianti. GiĂ una volta la preparazione della festa gli andò di traverso: Napoli-Salernitana. Delusione immortalata nel film sul terzo scudetto. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis scherza col fuoco (non ha imparato niente), sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari

Argomenti simili trattati di recente

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille

Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra

Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno giĂ incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli!

è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Laurentiis scherza col fuoco (non ha imparato niente), sta organizzando la festa dopo Napoli-Cagliari

Scrive ilnapolista.it: Repubblica offre particolari inquietanti. Evidentemente a De Laurentiis non è servita la lezione di Napoli-Salernitana ...

De Laurentiis scherza con i tifosi: "Volete una foto? Ma se siete qui per l'Inter"

Segnala msn.com: Il presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, è a Napoli per assistere alla partita dei partenopei contro l'Inter prevista per domani sabato 1 marzo alle ore 18:00. Il patron ...