Domenica 25 maggio, il parco Pareschi si anima con la StraCarducci per Ado, un evento di solidarietà e divertimento. Dalla camminata alle attività ludiche, questa giornata promuove l’unione e il sostegno alla Fondazione Ado. Organizzata dalla classe quarta, è un’occasione per aggregarsi e fare del bene, riscoprendo il valore della solidarietà in un clima di festa.

Una giornata all'insegna della solidarietà e del divertimento, fra camminata, giochi e musica a sostegno della Fondazione Ado. Domenica 25 maggio, a partire dalle 9.30, il parco Pareschi ospiterà la nuova edizione della StraCarducci per Ado, una camminata benefica organizzata dalla classe quarta. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dall'aggregazione alla solidarietà, si avvicina l'appuntamento StraCarducci per Ado

