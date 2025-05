Dal Consiglio Comunale il no ad una soluzione diplomatica in Medio Oriente

Il Consiglio Comunale di Arezzo ha espresso un netto rifiuto a una soluzione diplomatica per il Medio Oriente, approvando una mozione a sostegno incondizionato di Israele. Questa decisione, comunicata dal Consigliere Michele Menchetti, solleva interrogativi sul ruolo delle amministrazioni locali nelle questioni internazionali, riflettendo un orientamento deciso e controverso su uno dei conflitti più complessi del nostro tempo.

Arezzo, 21 maggio 2025 – “Dal Consiglio Comunale il no ad una soluzione diplomatica in Medio Oriente”. La Nota del Consigliere Michele Menchetti "Come si chiama un Consiglio comunale che approva una mozione a sostegno incondizionato di Israele e respinge una proposta volta a promuovere attivamente una soluzione diplomatica in Medio Oriente?" Con queste parole, il consigliere Michele Menchetti esprime il proprio disappunto in seguito alla bocciatura, avvenuta oggi in Consiglio Comunale, della mozione da lui presentata. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Dal Consiglio Comunale il no ad una soluzione diplomatica in Medio Oriente”

