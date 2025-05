Dal 28 maggio Il prof Enrico Galiano condurrà un programma per ragazzi intitolato Itaca Uno spazio per riflettere ed ascoltare le emozioni dei più giovani

Dal 28 maggio 2025 su RaiPlay, Enrico Galiano condurrà "Itaca", un programma dedicato ai giovani. Ideato dalla Rai, il format si focalizza sulle emozioni e sulle esperienze dei ragazzi, creando uno spazio di ascolto e riflessione attraverso il mondo dei libri. Un’opportunità per i giovani di condividere sentimenti e scoprire nuove prospettive.

Il docente e scrittore Enrico Galiano si prepara a condurre un nuovo programma televisivo, il cui debutto è previsto per il 28 maggio 2025 su RaiPlay. Il progetto, ideato dalla Rai, mette al centro il mondo dei libri, ma soprattutto pone l’attenzione sulle esperienze vissute dai ragazzi. Il titolo scelto, Itaca. Sarà un mare in cui riconoscersi, evoca un viaggio simbolico, in cui le esperienze degli adolescenti si intrecciano con la letteratura. L'articolo Dal 28 maggio Il prof. Enrico Galiano condurrà un programma per ragazzi intitolato Itaca. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

