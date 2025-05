Dai medici di Medicina generale agli infermieri di Famiglia inaugura il Polo sanitario

Mercoledì 21 maggio si è tenuta l'inaugurazione del nuovo Polo sanitario di Casumaro, un presidio di prossimità che unisce medici di famiglia e infermieri di comunità. Situato in piazza Donatori di sangue, rappresenta un importante passo avanti per l’assistenza locale. Presenti alla cerimonia numerosi ospiti e autorità, per celebrare questa innovativa struttura a servizio della comunità.

Nella giornata di mercoledì 21 maggio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Polo sanitario di Casumaro, un presidio di prossimità situato in piazza Donatori di sangue a Casumaro, frazione di Cento.

Dai medici di Medicina generale agli infermieri di Famiglia, inaugura il Polo sanitario

Mercoledì 21 maggio, a Casumaro, è stato inaugurato il nuovo Polo sanitario di prossimità, che comprende medici di medicina generale e infermieri di famiglia.

