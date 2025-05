Dagli assegni ai buoni e libretti | come potresti perdere soldi Gli errori da non fare

Dalla gestione di assegni, buoni e libretti, emergono rischi che possono portare a perdere soldi preziosi. In fretta e furia, possono verificarsi errori come dimenticare un incasso o lasciar scadere un documento finanziario. Conoscere gli sbagli da evitare è fondamentale per proteggere i propri risparmi e ottimizzare i propri strumenti di risparmio.

Nella frenesia della vita quotidiana può capitare a chiunque di dimenticare qualcosa: un impegno, un oggetto, un appuntamento. Ma quando si tratta di risparmi e documenti finanziari, le conseguenze possono essere gravi. Un assegno scaduto, un buono fruttifero mai incassato o un conto dormiente possono tradursi in perdite economiche importanti. Ecco perché è fondamentale sapere quali documenti controllare, come gestirli correttamente e quali strumenti usare per non dimenticare nulla. In questa guida pratica dell'esperto economista Donato Todisco, pubblicata su Altroconsumo, vediamo come fare.

