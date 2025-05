Da Giovedì Club Napoli 24 ore per la storia su Teleclubitalia speciale Dillo ad Alvino live dal Maradona

Da giovedì, Teleclubitalia celebra il Napoli con “24 ore per la storia”: una maratona speciale dedicata alla squadra e alla città. Un racconto appassionato che coinvolge tifosi e appassionati, con eventi, interviste e momenti unici. Diretta dal Maradona, questa iniziativa rende omaggio alla passione napoletana, creando un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più belli del club.

Teleclubitalia si prepara a vivere un momento unico con una lunga maratona televisiva intitolata Club Napoli "24 ore per la storia" un racconto intenso e appassionato dedicato alla squadra del cuore e a tutta la città che sogna in grande si parte giovedì con una programmazione speciale che accompagnerà i telespettatori tra emozioni e approfondimenti .

