Cremonese sfida Juve Stabia | inizia la corsa verso la Serie A

La corsa della Cremonese verso la Serie A ricomincia dallo stadio Menti di Castellamare, dove oggi alle 20.30 affronta la Juve Stabia. Dopo la finale persa un anno fa, i grigiorossi vogliono dimostrare di essere ancora i favoriti, ma incontrano un avversario con nulla da perdere. Un match decisivo per il sogno di risalire in massima serie.

La voglia di riprovarci dopo la finale persa un anno fa. La volontà di far valere i propri gradi di favorita. Il timore per un avversario che ha molto meno da perdere. La corsa verso la Serie A della Cremonese riparte dallo stadio Menti di Castellamare: oggi alle 20.30 i grigiorossi sfidano la Juve Stabia nella gara di andata delle semifinali playoff (l’altro incontro sarà Catanzaro-Spezia, in campo sempre stasera alla stessa ora). Quarta contro quinta della Regular Season e questo piazzamento avrà un suo peso. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese sfida Juve Stabia: inizia la corsa verso la Serie A

