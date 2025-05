Cosa vuol dire il messaggio che arriva su WhatsApp | Imposta il PIN sicurezza

WhatsApp sta inviando un messaggio ufficiale ai suoi utenti, chiedendo di impostare un PIN di sicurezza per proteggere meglio gli account. Seguendo pochi semplici passaggi, puoi rafforzare la sicurezza del tuo account. Attenzione ai messaggi provenienti da account ufficiali e continua a leggere per scoprire come completare questa procedura.

WhatsApp sta inviando un messaggio ai suoi utenti. L'applicazione chiede di impostare un PIN per aumentare la sicurezza degli account. Per completare il processo servono pochi passaggi. Il messaggio arriva dall'account ufficiale di WhatsApp.

