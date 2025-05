Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Papa Leone XIV | la telefonata e il mandato da Washington

Giorgia Meloni e Papa Leone XIV hanno scambiato una telefonata volta a rafforzare l’impegno internazionale per una pace giusta in Ucraina. Durante il colloquio, la premier italiana ha sottolineato l’importanza di una soluzione duratura, supportata anche dal Vaticano e dagli Stati Uniti, come ha rivelato un mandato proveniente da Washington. Obiettivo comune: porre fine al conflitto ormai oltre tre anni in atto.

“ Costruire una pace giusta e duratura ”. È questo l’obiettivo dichiarato della premier Giorgia Meloni per l’Ucraina, aggredita dalla Russia ormai oltre tre anni fa. Un obiettivo che potrebbe passare anche per il Vaticano. Due giorni fa, infatti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anch’egli in veste di mediatore, aveva annunciato di aver ricevuto da Papa Leone XIV la disponibilità ad ospitare i negoziati presso la Santa Sede. Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: la telefonata e il “mandato” da Washington (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: la telefonata e il “mandato” da Washington

Cosa si sono detti sui dazi Giorgia Meloni, J.D. Vance e von der Leyen nell’incontro a Chigi

Durante l'incontro a Chigi, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Vance hanno discusso dei negoziati sui dazi tra US e UE, sottolineando l'importanza di rafforzare le relazioni commerciali e trovare soluzioni condivise.

Cosa si sono detti Donald Trump e Vladimir Putin e dove si terranno i negoziati per la pace in Ucraina: sentita anche Giorgia Meloni

Durante una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, i due leader hanno discusso dell'imminente avvio dei negoziati di pace in Ucraina, con Trump che ha confermato l'intenzione della Russia di procedere subito.

Giorgia Meloni e la telefonata a Papa Leone: la rivelazione a sorpresa, cosa si sono detti

Giorgia Meloni ha avuto oggi una telefonata con Papa Leone XIV, rivelando dettagli sorprendenti. I due hanno affrontato i contatti diplomatici di alto livello, puntando a una svolta nel conflitto in Ucraina e alla costruzione di una pace duratura.

