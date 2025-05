Corruzione | sindaco di Sorrento arrestato in flagranza

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato in flagrante dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione. L'intervento delle forze dell'ordine ha coinvolto un’importante figura politica locale, sollevando interrogativi sul livello di denuncia e trasparenza nella gestione pubblica della città.

Napoli, 21 mag. (LaPresse) – Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine della Procura di Torre Annunziata su presunti casi di corruzione. Il primo cittadino sarebbe stato arrestato in flagranza dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense ieri sera, sorpreso mentre intascava una mazzetta. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corruzione: sindaco di Sorrento arrestato in flagranza

