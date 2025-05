Coppia bloccata in Grigna in balia del maltempo | salvati con l' elicottero

Due escursionisti sono stati salvati oggi dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati sul Grignone, nel cuore delle Grigne, in condizioni meteorologiche avverse. L’uomo e la donna, intrappolati in una zona impervia sotto Esino Lario, sono stati recuperati con un intervento in elicottero, dimostrando ancora una volta l’importanza della prudenza in montagna.

Bloccati sul Grignone, con condizioni meteo avverse: se la sono vista brutta due escursionisti, un uomo e una donna, soccorsi dai vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in una zona impervia sotto il territorio di Esino Lario. L'intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Coppia bloccata in Grigna in balia del maltempo: salvati con l'elicottero

