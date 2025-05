Coppa Campania l' Under 15 dell' Avellino Basket campione

Lo scorso weekend, l’Under 15 dell’Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania ad Angri, battendo l’A.S.D. Angri 69-43 nella Final Four. Un traguardo prestigioso che valorizza il lavoro del settore giovanile biancoverde e conferma il talento e l’impegno del club irpino nel panorama cestistico regionale.

