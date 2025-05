Consiglio regionale unito in difesa delle donne e della vita | strategia unica su culle termiche e parto in anonimato

Il Consiglio regionale unito si è impegnato in una strategia condivisa per difendere le donne e la vita, approvando un accordo tecnico su culle termiche e parto in anonimato. Un’intesa, priva di ideologie di parte ad eccezione di Alleanza Verdi e Sinistra, volta a tutelare le donne in ogni circostanza, anche le più remote, dimostrando unità e attenzione alle esigenze reali.

