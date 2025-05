Condhotel ok all' adeguamento normativo | eliminato il vincolo sulla residenzialità temporanea

Il consiglio comunale di Riccione ha approvato il 20 maggio un nuovo quadro normativo sui condhotel, eliminando il vincolo sulla residenzialità temporanea e adeguandosi alle normative nazionali e regionali. Con 14 voti favorevoli e 9 astensioni, questa delibera rappresenta un passo importante per modernizzare e rendere più flessibile il settore alberghiero e residenziale locale.

