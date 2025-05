Concorso docenti PNRR2 nelle graduatorie bisognerà distinguere abilitazione 30 CFU da 12 50 punti da quella da 5 punti IMPORTANTE

Il concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria, bandito con DDG n. 3059/2024, ha avviato le prove orali e pratiche. Nelle graduatorie è fondamentale distinguere tra abilitazioni con 30 CFU (50 punti) e quelle con 12 CFU (5 punti). Tante convocazioni sono già state inviate, sottolineando l’importanza di questa distinzione per una corretta valutazione.

