Con Lilo & Stitch Disney ritrova la sua Mascotte ma perde l’ohana

Nel 2002, Lilo & Stich rivoluzionò Disney, portando sullo schermo una storia unica: una bambina hawaiana, un alieno irrequieto e un cane insolito. Tra humor e emozioni, il film conquista pubblico e critica, diventando una mascotte amata. Ma in questa avventura, oltre al divertimento, si nasconde il prezzo perduto dell’ohana originale, tra caos e nuove identità da scoprire.

C'era una volta una bambina hawaiana e un alieno distruttore. C'era una volta una famiglia disfunzionale, l'Aloha e un cane-nonpropriocane venuto dallo spazio. Quando nel 2002 arrivò in sala Lilo & Stitch distrusse tutto: incasso altissimo, ricezione positiva da parte di critica e pubblico e nuovo fenomeno culturale. Partito in sordina e inaspettatamente, Stitch si prese lo scettro di Mascotte Disney, visto la crisi della casa madre e la ricerca disperata di una nuova identità. Nato in un periodo burrascoso nella casa di Topolino e subito dopo il rinascimento Disney degli anni Novanta, Lilo & Stitch si impose come il Dumbo della nuova generazione: film a basso budget arrivato dopo i successi dei colossal come La Bella e la Bestia, Il Re Leone o Tarzan.