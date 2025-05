Con Leone il Vaticano torna centrale Tutte le strade della pace portano qui

Il Vaticano si riconferma come punto focale per la pace, con segnali che convergono sulla Santa Sede, evidenziando la sua neutralità e autorevolezza rispetto all’ONU. Dopo aperture da Zelensky, Trump e Mosca, con il sostegno di Kirill, il ruolo diplomatico del Papa rimane centrale nel mediato dei conflitti. Continua a leggere...

I segnali che arrivano dai vari attori coinvolti nel conflitto convergono sulla Santa Sede. Di nuovo neutrale e autorevole, a differenza dell’Onu. Dopo Zelensky e Trump, da Mosca l’apertura chiave è quella di Kirill. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Con Leone il Vaticano torna centrale. Tutte le strade della pace portano qui

Altri articoli sullo stesso argomento

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza

Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Papa Leone XIV: “Vaticano a disposizione perché i nemici si guardino negli occhi. Pace non è sopraffazione”

Papa Leone XIV invita i leader mondiali a un incontro in Vaticano, auspicando che i nemici possano guardarsi negli occhi.

Leone XIV riceve in Vaticano le Chiese orientali: “Abbiamo bisogno di voi”

Papa Leone XIV accoglie le Chiese orientali in Vaticano per il primo evento del Giubileo, lanciando un appello di unità e collaborazione: “Abbiamo bisogno di voi”.

Cosa riportano altre fonti

Leone XIV torna a sorpresa nel suo ex ufficio da cardinale

Secondo repubblica.it: Terza uscita da quando è Papa. Oggi è al Dicastero dei vescovi che ha guidato fino a pochi giorni fa e per il quale dovrà ora nominare un successore ...

Il Vaticano tesse la pace. Vance e Zelensky incontreranno Leone

Da repubblica.it: Il vice di Trump sbarca a Roma e va subito sulla tomba di Francesco. Il segretario di Stato Rubio: la Santa sede luogo ideale per parlarsi ...

Il leader ucraino chiama papa Leone e lo invita a Kiev

Come scrive ilmanifesto.it: Crisi Ucraina (Internazionale) Chiede ai giornalisti di «disarmare le parole per disarmare la terra», Papa Leone XIV, nell’udienza di ieri mattina in Vaticano con gli operatori della comunicazione. A ...