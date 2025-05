Come abbiamo dimenticato che la carne arriva dagli animali

Ricordare come, fino a pochi decenni fa, l’allevamento e la macellazione del maiale fossero eventi comunitari ci aiuta a riflettere sul nostro rapporto con la carne. Un tempo, l’animale era parte della famiglia, simbolo di rispetto e tradizione. Oggi, spesso, dimentichiamo che la carne deriva da esseri viventi, con un impatto profondamente diverso sulla nostra cultura e consapevolezza.

Fino a pochi decenni fa, nelle campagne italiane, macellare il maiale era un evento collettivo e carico di significati. L'animale, allevato con attenzione e spesso chiamato con un nome, diventava quasi un membro della famiglia. La sua uccisione, necessaria alla sopravvivenza, coinvolgeva parenti e vicini, rafforzando il senso di comunità. Il rituale, infatti, aiutava a gestire simbolicamente il delicato rapporto tra la vita e la morte, consolidando legami sociali e familiari. Oggi questa pratica appare distante e quasi inconcepibile.

