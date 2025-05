Colpo alla ‘ndrangheta maxi operazione in tutta Italia | 97 arresti

Una vasta operazione antimafia, denominata “Millenium”, ha portato all’arresto di 97 persone in tutta Italia, smantellando una potente rete della ‘ndrangheta. Condotta dai Carabinieri di Reggio Calabria e dal ROS, l’inchiesta ha visto tre filoni investigativi affrontare il cuore dell’organizzazione, colpendo duramente il suo bilancio e dimostrando l’efficacia delle forze dell’ordine nel combattere la criminalità organizzata.

Un’operazione imponente, tre filoni investigativi, novantasette arresti. È questo il bilancio dell’inchiesta antimafia “Millenium”, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dal ROS, che ha colpito duramente la rete della ‘ndrangheta, agendo non solo in Calabria ma anche in numerose città italiane, da Milano a Torino, da Roma a Verona, fino alla Sardegna e oltre. Coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore facente funzione Giuseppe Lombardo, l’indagine punta a fare luce sui nuovi assetti e sulle modalità operative attuali dei clan calabresi, dopo la stagione dei maxi-processi che avevano già descritto l’organizzazione mafiosa come unitaria e centralizzata sin dalla prima guerra di ‘ndrangheta. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Colpo alla ‘ndrangheta, maxi operazione in tutta Italia: 97 arresti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colpo alla 'ndrangheta, dalla droga alla politica corrotta: maxi blitz dei carabinieri. Scattano 97 arresti in tutta Italia

Un maxi blitz dei Carabinieri ha stroncato un articolato giro mafioso della 'ndrangheta, portando all’arresto di 97 soggetti in tutta Italia.

Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 97 arresti tra Reggio Calabria e altre città italiane

Maxi operazione dei Carabinieri contro la 'ndrangheta: 97 arresti tra Reggio Calabria e altre città italiane.

‘Ndrangheta: maxi operazione carabinieri in 14 province, 97 arresti

Una vasta operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta è in corso dalle prime luci dell'alba in 14 province italiane.