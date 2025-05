CLL | incidenza sintomi monitoraggio e pirtobrutinib nuova terapia UE

La leucemia linfatica cronica (CLL) è la forma di leucemia più diffusa, rappresentando il 30% dei casi. In Europa, l’incidenza è di circa 4,92 casi ogni 100mila abitanti all’anno, con circa 2.750 nuovi casi in Italia nel 2024. La monitorizzazione dei sintomi e l'introduzione di terapie innovative come il Pirtobrutinib offrono nuove prospettive di trattamento e gestione della malattia.

La leucemia linfatica cronica (CLL) rappresenta la tipologia più frequente fra le varie forme di leucemia, costituendo il 30% delle diagnosi complessive. In Europa, l'incidenza si attesta intorno a 4,92 casi ogni 100mila persone all'anno e, in Italia, nel 2024 si sono registrati circa 2.750 nuovi episodi. I principali sintomi includono l'ingrossamento dei linfonodi, l'anemia

L'UE ha approvato Pirtobrutinib come nuova terapia per adulti con leucemia linfatica cronica refrattaria, offrendo speranza a pazienti con questa forma di tumore. La CLL, caratterizzata da alta incidenza e sintomi variabili, richiede un monitoraggio attento; questa innovativa terapia rappresenta un passo avanti nel trattamento delle neoplasie ematologiche, migliorando le prospettive di cura. 🔗Se ne parla anche su altri siti

