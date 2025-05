Cina critica lo scudo missilistico Golden Dome di Trump | minaccia all' equilibrio globale

La Cina critica lo scudo missilistico di difesa Golden Dome annunciato dal presidente americano Donald Trump, insieme allo stanziamento di 25 miliardi di dollari iniziali, accusandolo di "minacciare l'equilibrio e la stabilità globali". La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, parlando nel briefing quotidiano, ha esortato Washington "ad abbandonare sviluppo e dispiegamento del sistema globale di difesa missilistico il prima possibile". Il modello allo studio è visto come la risposta americana a un possibile attacco promosso da Cina eo Russia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina critica lo scudo missilistico Golden Dome di Trump: minaccia all'equilibrio globale

