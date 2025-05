Ciclabile Destra Po | riapre la variante ma in Consiglio comunale è polemica

La ciclabile destra Po, nota come variante di Malcantone, riapre dopo la chiusura causata dalla piena del Po. Il tratto, cruciale per il collegamento tra Bondeno e Stellata, torna così percorribile, anche se in Consiglio Comunale sono emerse polemiche sulla gestione e le decisioni relative a questa riapertura.

È nuovamente percorribile la ‘variante di Malcantone’, il tratto di ciclabile lungo la Destra Po che consente il collegamento diretto tra Bondeno e Stellata. La deviazione, posta in golena nei pressi del cantiere per l’Impianto Idrovoro Cavaliera, era stata chiusa dopo la piena del Po a fine. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Ciclabile Destra Po: riapre la variante, ma in Consiglio comunale è polemica

La ciclabile della Destra Po, riaperta in variante-malcantone, riapre al traffico dopo la chiusura causata dalle piene del Po.

