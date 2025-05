Chiasso nella notte di San Nicola per le strade dell' Umbertino | denunciato un 25enne

Durante la notte di San Nicola tra l'7 e l’8 maggio, nel quartiere Umbertino, si sono registrati rumori e canzoni che hanno disturbato la quiete. Un 25enne è stato denunciato dalle autorità, dopo aver condiviso la notizia sui suoi profili social. L'episodio ha suscitato scalpore tra i residenti, evidenziando le conseguenze di comportamenti sopra le righe durante i festeggiamenti.

