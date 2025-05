Chiara e la cugina hanno litigato | le parole della madre di Sempio a Le Iene

Una settimana prima dell’omicidio di Chiara Poggi, una testimone avrebbe ascoltato un intenso litigio tra la 26enne e la cugina Cappa. La suggestiva testimonianza, diffusa da Le Iene, apre nuove piste sul movente e sui rapporti familiari, aggiungendo un inquietante dettaglio a uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

La domenica precedente al giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, una presunta testimone avrebbe assistito a un litigio tra la vittima e una delle cugine Cappa. A riferirlo a un inviato della trasmissione Le Iene, che ieri sera ha diffuso la registrazione su Italia 1, è stata Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, il 37enne unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto avvenuto ormai 18 anni fa. La presunta testimone, rintracciata dall'inviato del programma di inchiesta, ha negato di aver detto una cosa simile, ma la signora Ferrari, contatta dalla trasmissione prima che l'indagine sul figlio diventasse pubblica, ha insistito: "L'ho sentita dirlo", ha riportato, precisando però che la presunta testimone non ne parlò né con i carabinieri né con altri. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Chiara e la cugina hanno litigato": le parole della madre di Sempio a Le Iene

