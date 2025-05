Chi è Banu Mushtaq scrittrice indiana che ha vinto l’International Booker Prize

Banu Mushtaq, scrittrice indiana, ha conquistato il prestigioso International Booker Prize con la sua raccolta "Heart Lamp". La giuria, guidata da Max Porter, ha premiato questa narrazione che esplora le vite di 12 donne musulmane nell'India del Sud, segnando la prima vittoria mai assegnata a una raccolta di racconti in questa categoria.

Banu Mushtaq ha vinto il prestigioso International Booker Prize per la narrativa straniera tradotta in lingua inglese. La giuria presieduta da Max Porter ha deciso di assegnare il premio a Heart Lamp, la storia di 12 donne musulmane nell’India del Sud. È la prima vittoria di sempre per una raccolta di racconti. Il volume, tradotto da Deepa Bhasti ma inedito in Italia, è scritto in kannada, lingua dello Stato meridionale del Karnataka e racconta le difficoltà quotidiane delle donne nel Paese, in continua lotta contro le imposizioni di casta, il conservatorismo religioso e il patriarcato. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi è Banu Mushtaq, scrittrice indiana che ha vinto l’International Booker Prize

