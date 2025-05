Cessazione appalto alla cooperativa Noncello | dodici dipendenti hanno concluso il loro lavoro dopo 20 anni

Dopo quasi vent’anni di servizio, dodici dipendenti della Cooperativa Noncello hanno concluso il loro percorso nelle strutture ospedaliere di Conegliano e Vittorio Veneto, a fine aprile. La cessazione del loro appalto, senza possibilità di riassorbimento nella sanità pubblica, segna un momento di forte impatto sociale e occupazionale, evidenziando le sfide della stabilità lavorativa nel settore dei servizi ospedalieri.

Quasi vent’anni di lavoro all’interno delle strutture ospedaliere di Conegliano e Vittorio Veneto terminati a fine aprile senza avere nessuna opportunità di reimpiego alle dipendenze dirette della sanità pubblica all’interno della struttura sanitaria; Da un lato la Cooperativa Noncello che ha. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Cessazione appalto alla cooperativa Noncello: dodici dipendenti hanno concluso il loro lavoro dopo 20 anni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cooperativa Agricola Cesenate: "Specializzati in qualità e ricerca"

La Cooperativa Agricola Cesenate, specializzata in qualità e ricerca, guarda al futuro con ambizione e strategia.

Viene licenziato due volte dalla cooperativa di vigilanza

Un dipendente può essere licenziato più di una volta dalla stessa azienda, come stabilito dalla sezione Lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ICOP S.p.A. vince appalto per la costruzione di 3 microtunnel in Germania

ICOP S.p.A. Società Benefit, leader nel settore dell'ingegneria del sottosuolo, ha ottenuto un importante appalto del valore di 14,4 milioni di euro per la costruzione di tre microtunnel in Germania.