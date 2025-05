Cesena ritrova il suo campo di atletica dopo l' alluvione si riparte con le competizioni dopo due anni

Dopo due anni di chiusura a causa dell’alluvione, il campo di atletica di Cesena riapre le sue porte. Il fine settimana del 24 e 25 maggio 2025 segna il ritorno delle competizioni ufficiali nella città, con i Campionati Regionali Individuali Assoluti. Un momento di grande emozione e rinascita per l’atletica locale e per tutta la comunità.

Dopo due anni di chiusura causati dall’alluvione che ne aveva compromesso l’agibilità, il campo di atletica di Cesena è pronto a riaprire. Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 segnerà il ritorno dell’atletica in città, con l’organizzazione dei Campionati Regionali Individuali Assoluti. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesena ritrova il suo campo di atletica dopo l'alluvione, si riparte con le competizioni dopo due anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cesena ritrova il suo campo di atletica dopo l'alluvione, si riparte con le competizioni dopo due anni

Dopo due anni di chiusura a causa dell’alluvione, il campo di atletica di Cesena torna ufficialmente in attività.

Yildiz torna dalla squalifica in Juve Udinese: discorso di Tudor al turco. Cosa gli ha detto prima del suo ritorno in campo

Yildiz è pronto a tornare in campo per la sfida Juve-Udinese dopo la squalifica. Prima del suo rientro, Igor Tudor ha voluto parlare del numero 10 in conferenza stampa, condividendo le sue osservazioni sul percorso del giovane talento.

Artico a tutto campo: "Futuro? Io ho due anni di contratto, le voci hanno fatto un danno. Cesena ai playoff con leggerezza"

Il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, si prepara alla delicata sfida playoff contro il Catanzaro, in programma sabato alle 17:15.

Su questo argomento da altre fonti

Cesena ritrova il suo campo di atletica dopo l'alluvione, si riparte con le competizioni dopo due anni

Come scrive cesenatoday.it: Dopo due anni di chiusura causati dall’alluvione che ne aveva compromesso l’agibilità, il campo di atletica di Cesena è pronto a riaprire. Il weekend del 24 e 25 maggio 2025 segnerà il ritorno dell’at ...

Il Cesena ritrova un grande amore. A Bolzano c’è Castori: quanti ricordi

Si legge su msn.com: Amore a prima vista tra il Cesena ed il suo pubblico e quell’uomo schietto ed estremamente pragmatico, due qualità che piacciono in riva al Savio. I risultati sul campo ed in particolar modo ...

Dal muretto preso in macchina alle 100 presenze: Mateju torna titolare e ritrova il ‘suo’ Brescia

Si legge su msn.com: Tornerà in campo proprio contro il suo passato, Ales Mateju, che scontata la squalifica contro il Cesena è pronto a ... Mateju torna titolare e ritrova il ‘suo’ Brescia su Città della ...