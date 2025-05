Catania parcheggiatore abusivo minaccia due giovani per 5 euro arrestato

Un parcheggiatore abusivo a Catania ha minacciato due giovani indiani chiedendo 5 euro per il parcheggio, passando da tentativo di estorsione a arresto. L’incidente è avvenuto in piazza Spirito Santo, dove i clienti, dopo una giornata di lavoro, sono stati presi di mira da un uomo improvvisamente aggressivo. La vicenda evidenzia il fenomeno della microcriminalità nel cuore della città .

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di estorsione in piazza Spirito Santo. Due ragazzi indiani, dopo una giornata di lavoro, avevano parcheggiato l’auto in piazza Spirito Santo, nel centro di Catania, per concedersi una serata tranquilla. Ma appena scesi dal veicolo, sono stati avvicinati da un uomo che pretendeva 5 euro in cambio del parcheggio, con un atteggiamento intimidatorio. Le minacce: “O mi date 5 euro o vi vengo a cercare”. I due hanno cercato inizialmente di ignorare la richiesta, fingendo di non comprenderla, e si sono allontanati verso un ristorante. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, parcheggiatore abusivo minaccia due giovani per 5 euro, arrestato

