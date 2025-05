Caro energia | incontro a Sansepolcro

In un contesto di crescente povertà energetica e mercati selvaggi, Federconsumatori, Cgil e Spi organizzano incontri a Sansepolcro. Verranno affrontati temi come pratiche scorrette, contratti non richiesti e strumenti di tutela, offrendo informazioni utili ai cittadini nel difficile panorama energetico odierno, anche nel quadro di misure e iniziative volte a garantire maggiori diritti e protezione ai consumatori.

Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie di incontri nella provincia di Arezzo. Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno illustrati anche nel quadro. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Caro energia: incontro a Sansepolcro

Scopri altri approfondimenti

Caro energia: incontro a Sansepolcro

Il 21 maggio 2025 a Sansepolcro si terrà un importante incontro promosso da Federconsumatori, Cgil e Spi, dedicato alla tutela dei consumatori rispetto a contratti non richiesti, pratiche commerciali scorrette e povertà energetica.

Uap: “Allarme dazi e caro energia, i rimborsi per le tariffe non ne tengono conto”

L'Uap lancia un allarme cruciale riguardo all'impatto dei dazi e dei costi energetici sulle strutture sanitarie, definite "imprese energivore".

Il conto dell’energia. Le Marche resistono: "Ma il caro bollette preoccupa le famiglie"

Il conto energia nelle Marche rimane più sostenibile rispetto alla media nazionale, con solo il 4,9% delle famiglie in difficoltà nel 2023, contro il 9% italiano.

Approfondimenti da altre fonti

Caro energia: incontro a Sansepolcro

Da lanazione.it: Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie di incontri nella prov ...

Caro energia: come difendersi da contratti non richiesti e da pratiche commerciali scorrette

Scrive lanazione.it: Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno ... Il 6 maggio, ancora alle17, incontro presso la bocciofila di Bibbiena in piazza della Resistenza. Giovedì 8 maggio, alle ore 21, sarà ...

Caro energia: incontri informativi a Bibbiena e Camucia

arezzonotizie.it scrive: Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie incontri in tutte le v ...