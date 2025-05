Carcere di Capodimonte agenti della penitenziaria proclamano lo stato di agitazione

Gli agenti della penitenziaria del carcere di Capodimonte dichiarano lo stato di agitazione. In una nota stampa, Pietro Ricciardi, vice segretario nazionale A.S.P.PE.-CON.A.I.PPE., sottolinea le motivazioni che hanno portato a questa decisione, evidenziando le criticità e le richieste urgenti per migliorare le condizioni di lavoro e la gestione della sicurezza all’interno della struttura. Un gesto importante di protesta per sensibilizzare le istituzioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Pietro Ricciardi, vice segretario nazionale A.S.P.PE.-CON.A.I.PPE. "Questa Segreteria Nazionale con la presente, visto le motivazioni di seguito elencate, ritiene opportuno e doveroso proclamare lo stato di agitazione a far data dalla giornata odierna.Il poco personale di Polizia Penitenziaria rimasto è stanco esausto Non possiamo esimerci dal denunciare la grave carenza di personale della su menzionata Casa circondariale. Tale situazione peggiora ogni giorno di più nell'istituto Penitenziario beneventano, è impensabile che il personale in questione possa continuare a svolgere servizio in questo stato di perenne emergenza.

