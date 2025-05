Capire la Busta Paga il Welfare Fondo Salute e Fondo Poste

Partecipa al nostro evento gratuito rivolto ai lavoratori di Poste Italiane: scopri come leggere correttamente la busta paga, ottimizzare il welfare aziendale e utilizzare al meglio i fondi salute e previdenza di Poste. Con interventi di esperti, ti forniremo tutte le informazioni utili per gestire al meglio i tuoi diritti e benefici. Non perdere questa occasione di formazione e aggiornamento!

Non perdetevi l'evento gratuito e aperto a tutti i lavoratori di Poste Italiane in cui verrà spiegato, con l'intervento di esperti relatori, come leggere la Busta Paga, come far rendere al meglio il Welfare aziendale e come utilizzare il Fondo Sanitario e il Fondo Poste per la previdenza.

