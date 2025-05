Caparezza torna live con tour nei principali festival italiani dal 26 giugno al 5 settembre 2026

Caparezza torna live nel 2026 con un emozionante tour nei principali festival italiani dal 26 giugno al 5 settembre. Dopo quattro anni, l’artista sperimentato e innovativo ritorna a far vibrare il pubblico, portando la sua energia unica e nuove sorprese musicali. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo il talento di uno dei performer più originali del panorama italiano.

Caparezza è pronto a far tremare le scene italiane nel 2026 con un ritorno live che segna il suo rientro dopo quattro anni di assenza. L'artista, noto per la sua originalità e la sua capacità nel mescolare parole e significati, ha svelato sui social il lavoro in corso per nuova musica, prima di comunicare la .

