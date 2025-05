Canoa velocità a Poznan si gareggia nonostante la grave siccità L’Italia vuole confermare quanto fatto a Szeged

A Poznan, in Polonia, si disputa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità, dal 22 al 25 maggio, nonostante la grave siccità che affligge il Paese. L’Italia mira a confermare i successi di Szeged, sfidando le sfide meteo e dimostrando la propria competitività in una manifestazione che non si ferma di fronte alle difficoltà.

La seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità si disputerà a Poznan, in Polonia, da giovedì 22 a domenica 25 maggio: nonostante la siccità che sta colpendo il Paese, dovuta alla mancanza di precipitazioni dall'inizio dell'anno, le gare potranno avere luogo. Nonostante i bassi livelli d'acqua nel fiume Cybina, che viene utilizzato per alimentare il Lago Malta, dove si svolgono le gare di canoa velocità, è stata effettuata regolarmente la pulizia del fondale, che ha luogo ogni 4 anni nell'ambito della manutenzione ordinaria, ed il lago artificiale è stato nuovamente riempito.

