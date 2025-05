Cannes sul red carpet arrivano Scarlett Johansson e Jodie Foster

Sul red carpet di Cannes si susseguono stelle e glamour. In occasione della première del film "Vie Privée" di Rebecca Zlotowski, protagonisti come Scarlett Johansson e Jodie Foster hanno incantato il pubblico con eleganza e presenza. La serata si conferma un'occasione imperdibile per ammirare le star del cinema internazionale.

Cannes, 21 mag. (askanews) - Un'altra serata di stelle a Cannes. Sul red carpet del film Fuori concorso "Vie Privée" ("A Private Life"), della regista francese Rebecca Zlotowski, hanno sfilato tra i tanti Scarlett Johansson, Adrien Brody, Jodie Foster, Daniel Auteuil e James Franco. Per Scarlett Johansson è la prima volta sulla Croisette nelle vesti di regista, presenta il suo primo film "Eleanor the Great" e in passerella è arrivata con Erin Kellyman e June Squibb, protagoniste del suo film. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes, sul red carpet arrivano Scarlett Johansson e Jodie Foster

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Festival di Cannes 2025: fermi tutti, arrivano Dakota e Rihanna. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della settima serata

Al Festival di Cannes 2025, star si sfidano sul red carpet con look mozzafiato. Dakota e Rihanna, tra eleganza e audacia, rubano la scena: lei raffinata in stile flapper pink, lui con un tocco maschile deciso.

Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet

Mercoledì 2025, Tom Cruise ha sfilato nuovamente sul celebre red carpet del Festival di Cannes, tre anni dopo il trionfo di ‘Top Gun: Maverick’.

Festival Cannes: debutto di Amelie Bonnin e dibattiti su crisi, AI e decoro sul red carpet

Il 78° festival di Cannes si apre con una cerimonia carica di emozioni, celebrando il debutto alla regia di Amelie Bonnin con "Partir un jour", protagonista Juliette Armanet.

Su questo argomento da altre fonti

Cannes, sul red carpet arrivano Scarlett Johansson e Jodie Foster

Scrive quotidiano.net: Cannes, 21 mag. (askanews) - Un'altra serata di stelle a Cannes. Sul red carpet del film Fuori concorso "Vie Privée" ("A Private Life"), della regista francese Rebecca Zlotowski, hanno sfilato tra i t ...

Cannes 78: i beauty e gli hair look da star più belli sul red carpet

Come scrive tgcom24.mediaset.it: Da Cannes 78 una miriade di spunti dai beauty look da cogliere ispirati alle celebs destinati a diventare trend ...

Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet dell'ottava serata

Lo riporta informazione.it: Tutta la bellezza del Festival di Cannes dai suoi red carpet. Prosegue fino a sabato 24 maggio, quando verrà assegnata la Palma d'Oro, l'appuntamento con il cinema più… Leggi ...