Cannes 2025 | Kevin Spacey commenta commosso il suo ritorno al Festival

Kevin Spacey, dopo anni di isolamento e assolta dalle accuse di molestie, ritorna emozionato a Cannes 2025. Alza il suo sguardo tra applausi calorosi, mostrando gratitudine e commozione durante la Better World Fund Gala, segnando un importante momento di reintegrazione e speranza nel mondo del cinema e della beneficenza.

Kevin Spacey è rimasto per anni isolato a causa delle accuse di molestie cui era stato sottoposto, da cui è stato in seguito assolto. Quest’anno, invece, è salito sul palco della Better World Fund Gala di Cannes 2025 visibilmente emozionato, accolto da un lungo applauso e da un pubblico caloroso. Dichiarazione “ È molto bello essere di nuovo qui ”. – Kevin Spacey Le sue parole hanno toccato un nervo scoperto del mondo dello spettacolo, il concetto di “ blacklist ”. Ha ricordato come Kirk Douglas, rischiando la sua carriera, avesse difeso il collega Dalton Trumbo durante il maccartismo, sottolineando: “ È più facile per noi attori fare gli eroi sullo schermo. 🔗Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cannes 2025: Kevin Spacey commenta commosso il suo ritorno al Festival

