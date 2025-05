Cancro endometrio oncologa Lorusso | Immunoterapia e chemioterapia nuovo standard cura

L'oncologa Lorusso annuncia un passo avanti epocale nella cura del cancro endometrio: l'immunoterapia con dostarlimab, in combinazione con la chemioterapia, diventa nuovo standard. Lo studio Ruby apre nuove speranze per le pazienti, offrendo un significativo miglioramento delle possibilitĂ di guarigione e qualitĂ di vita.

Lorusso, 'studio Ruby fa un passo avanti epocale' Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "D'ora in poi avremo la possibilitĂ , e direi anche l'obbligo, di utilizzare l'immunoterapia a base di dostarlimab in combinazione alla chemioterapia nelle pazienti con carcinoma dell'endometrio legato all'ins 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cancro endometrio, oncologa Lorusso: "Immunoterapia e chemioterapia nuovo standard cura"

