Cancro endometrio Cerana Acto | Bene immunoterapia e chemio in prima linea

A Roma, il 20 maggio, l'Aifa ha approvato l'uso combinato di immunoterapia e chemio in prima linea per il cancro endometrio Cerana Acto, offrendo nuove speranze di guarigione. Questa innovativa terapia sta portando grandi soddisfazioni e un forte senso di progresso nel trattamento, rappresentando un passo importante per le pazienti e il futuro della lotta contro questa patologia.

'Sta dando grandi soddisfazioni e tanta speranza di guarigione per le pazienti' Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "Il via libera dell'Aifa in prima linea alla combinazione immunoterapia e chemioterapia è un altro passo fondamentale nella cura dell'endometrio. Già lo scorso anno l'immunoterap 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cancro endometrio, Cerana (Acto): "Bene immunoterapia e chemio in prima linea"

Campagnoli (Gsk): "Obiettivo soluzioni innovative per cancro all'endometrio"

Campagnoli GSK punta a soluzioni innovative per il cancro all'endometrio, coinvolgendo la comunità scientifica e le pazienti.

Campagnoli (Gsk): "Obiettivo soluzioni innovative per cancro all'endometrio"

Campagnoli GSK si impegna a sviluppare soluzioni innovative per il cancro endometriale, collaborando con la comunità scientifica e le pazienti.

