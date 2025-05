CANALE 5 | E SE POMERIGGIO CINQUE FOSSE CONDOTTO DA FRANCESCO VECCHI?

Se "Pomeriggio Cinque" fosse condotto da Francesco Vecchi, potrebbe offrire una svolta alla situazione di Canale 5, attualmente in difficoltà nel pomeriggio. La prima parte della giornata registra buoni ascolti, ma la seconda parte vive una crisi che da anni richiede interventi mirati. La sfida è rinnovare questa fascia per ridare vitalità alla rete e conquistare nuovamente il pubblico.

La situazione in cui verte Canale 5 è complicata. Se dalle prime luci del giorno fino alla prima parte del pomeriggio è una miniera di ascolti, la restante parte è in perenne crisi. C’è da mettere mano soprattutto nella seconda parte del pomeriggio, fascia in cui da anni Canale 5 è entrata in un vortice senza fine. L’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque a lungo andare si è rilevato un boomerang, non ottenendo i risultati sperati. Un talk show che ha perso identità e appeal, oltre che ascolti. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: E SE POMERIGGIO CINQUE FOSSE CONDOTTO DA FRANCESCO VECCHI?

