Burgio approvato il progetto di trasformazione di ex casello | diventerà un asilo

La Regione Siciliana ha approvato e finanzato il progetto del Comune di Burgio per trasformare l'ex casello ferroviario in un asilo nido, con un investimento di 750 mila euro. Questa iniziativa mira a valorizzare un edificio storico e a offrire servizi essenziali alle famiglie del territorio, contribuendo allo sviluppo sociale e alla crescita della comunità.

E' stato pubblicato il decreto con cui la Regione Siciliana ha approvato e finanziato il progetto del Comune di Burgio per la riconversione dell’ex casello ferroviario in un asilo nido per un importo complessivo di 750 mila euro. Il finanziamento, inserito nel fondo per lo sviluppo e la. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Burgio, approvato il progetto di trasformazione di ex casello: diventerà un asilo

