Buche e guasti non riparati lamentele dal terzo Quartiere | Qualcosa non sta funzionando

Il terzo quartiere lamenta buche, guasti ai sottoservizi e manutenzioni carenti, segnalato dal consigliere Alessandro Geraci. La situazione, denunciata durante l’ultima seduta di Consiglio, evidenzia problemi di infrastrutture e servizi che richiedono risposte urgenti dall’amministrazione comunale. Le condizioni delle strade e dei servizi pubblici sembrano peggiorare, destando preoccupazione tra i cittadini e i rappresentanti locali.

Non solo buche sulle strade ma anche guasti a sottoservizi e manutenzioni carenti. Questa la situazione del terzo Quartiere segnalata dal consigliere Alessandro Geraci che adesso invoca risposte dall'amministrazione comunale. "Ieri nella seduta di Consiglio della Terza Circoscrizione - scrive.

San Donato, le strade al buio: tutto spento vicino all’ospedale. Guasti a raffica da cinque mesi

Arezzo, 14 maggio 2025 – Le strade attorno all'ospedale San Donato sono avvolte nell'oscurità . Da cinque mesi si susseguono guasti all'illuminazione, con il culmine avvenuto lunedì 12 maggio, quando via Nenni e l'ingresso dell'ospedale sono rimasti senza luce.

PGA Championship 2025: il percorso e le 18 buche ai raggi X

Il PGA Championship 2025 si appresta a confrontarsi con le sfide offerte dal Quail Hollow Club di Charlotte, Nord Carolina.

Sicurezza stradale, via alla rimozione di buche e transenne in varie zone della cittĂ

Sono iniziati i lavori di manutenzione delle strade a Sciacca, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Addio buche sull’asfalto: arriva la strada che si ripara da sola in meno di un’ora

Da greenme.it: Asfalto autoriparante con spore vegetali contro le buche nell’asfalto: la scoperta che promette strade più durature e senza manutenzione ...

Addio buche stradali, il nuovo asfalto che si ripara da solo nato con l’AI

Come scrive virgilio.it: Uno dei problemi che da sempre attanagliano le strade di tutto il mondo sono le buche. In alcuni casi possono diventare davvero pericolose. La colpa è spesso dovuta all’usura delle strade o banalmente ...

Terni. Area industriale con erba alta, buche e rifiuti: «Così non si lavora più»

Secondo ilmessaggero.it: sono diverse le buche all'altezza della rotatoria, lungo la strada e anche in prossimità del Tubificio. Di certo il traffico pesante non aiuta. «Capisco che i camion in uscita sulla via Flaminia ...