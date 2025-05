Brescia | Makershub Market

Il Makershub Market torna a Brescia, celebrando l’artigianato contemporaneo e la creatività. Domenica 25 maggio, le affascinanti sale del Piano Nobile di Mo.Ca – Centro per le nuove culture, ospiteranno una giornata dedicata al design, all’illustrazione e all’innovazione, offrendo un’opportunità unica di scoprire talenti e pezzi unici in un’atmosfera primaverile.

