Botte da orbi in centro a Scafati il sindaco sulla rissa | Provo vergogna

Una violenta rissa scoppiata nel centro di Scafati ha suscitato forte sdegno. Le immagini che circolano sui social mostrano una scena inquietante, coinvolgendo numerosi giovani. Il sindaco Pasquale Aliberti condanna duramente l'accaduto, esprimendo profonda vergogna e solidarietà alle persone coinvolte, ribadendo l'importanza di preservare il rispetto e la sicurezza nella comunità .

Rissa a Scafati, in centro: immagini inquietanti sono circolate nelle ultime ore sui social, documentando il grave episodio di violenza che ha coinvolto numerosi giovani. Indignato il sindaco, Pasquale Aliberti che ha espresso ferma condanna per i protagonisti dell'accaduto.

