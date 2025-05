Borse Asia Pacifico in rialzo Tokyo in calo per deficit commerciale

Le borse dell'Asia-Pacifico sono generalmente in rialzo, trainate da ottime performance di Wall Street. Tuttavia, Tokyo registra un calo dello 0,61% a causa di un deficit commerciale inatteso ad aprile. I dazi statunitensi continuano a influenzare i mercati, mentre si avvicina un terzo ciclo di negoziati commerciali tra le maggiori potenze mondiali, alimentando incertezza e pressione sui listini.

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza in rialzo con l'eccezione di Tokyo (-0,61%) dopo che il Giappone ha registrato un deficit commerciale inaspettato ad aprile. A pesare i dazi statunitensi, mentre l'indicazione arriva a pochi giorni dall'inizio di un terzo ciclo di colloqui commerciali ad alto livello con Washington. Tra le altre Piazze, Shanghai guadagna lo 0,22% mentre Shenzhen è piatta. Seul è più sostenuta (+0,9%) cosi come Sydney (+0,52%). I future sull'Europa sono in negativo così come quelli sugli Stati Uniti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse Asia Pacifico in rialzo, Tokyo in calo per deficit commerciale

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Borse in Asia e Pacifico in calo dopo accordo Usa-Cina, focus su Russia-Ucraina

Le borse in Asia e nel Pacifico mostrano segni di calo, frutto delle prese di beneficio dopo l'entusiasmo per l'accordo tra Usa e Cina sui dazi.

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng

La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

Borse asiatiche in rialzo, futures europei e USA positivi dopo colloqui Cina-USA

Le borse asiatiche chiudono la seduta in positivo, sostenute dalla crescita dei futures europei e statunitensi, dopo i costruttivi colloqui tra Cina e Usa a Ginevra.

Su questo argomento da altre fonti

Borse Asia Pacifico in rialzo, Tokyo in calo per deficit commerciale

msn.com scrive: Le Borse di Asia e Pacifico sono in rialzo eccetto Tokyo, colpita da deficit commerciale e dazi USA. Colloqui con Washington in vista.

Borse Asia-Pacifico in rialzo: mercati cinesi trainano dopo colloqui USA e misure finanziarie

Come scrive msn.com: I mercati cinesi guidano il rialzo delle borse Asia-Pacifico grazie ai colloqui USA e alle misure della Banca centrale cinese.

Borsa: l'Asia chiude contrastata tra colloqui su dazi e guerre

Secondo msn.com: Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai colloqui sul conflitto tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le mosse degli Stati Uniti sulla politica commerciale. Verso un avvio ...