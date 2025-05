Borsa | l' Europa apre in calo Parigi -036%

Le borse europee aprono in calo, segnando una fase di debolezza generale. Parigi perde lo 0,36% con il Cac 40 a 7.913 punti, mentre Francoforte cala dello 0,29% e Londra dello 0,14%. Questi segnali riflettono cautela sui mercati, in attesa di nuovi dati economici e dei prossimi sviluppi internazionali.

Le Borse europee aprono in calo. Parigi perde lo 0,36% con il Cac 40 a 7.913 punti. Francoforte cede lo 0,29% con il Dax che è a quota 23.966 punti. Anche Londra flette con il Ftse 100 che in avvio flette dello 0,14% a 8.768 punti.

