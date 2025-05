Borsa di Milano in rialzo | Ftse Mib a 40 620 punti Leonardo e banche in evidenza

La Borsa di Milano apre in rialzo, con il Ftse Mib a 40.620 punti, trainato da Leonardo (+2,19%) e dal settore bancario. Dopo un avvio cauto, i listini tentano una svolta positiva, mentre lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 100 punti. Le dinamiche delle banche continuano a catturare l'attenzione, contribuendo alla graduale risalita dei mercati.

La Borsa di Milano, dopo un avvio cauto, prova a cambiare direzione e sale dello 0,2% con il Ftse Mib a 40.620 punti. Lo spread tra Btp e Bund è piatto su 100 punti con il rendimento del decennale sempre sul 3,6%. Sempre in evidenza Leonardo (+2,19%) e poi tutte le banche con il risiko in atto. Bper guadagna l'1,78% mentre il Sole 24 Ore ipotizza che del 9% detenuto da JpMorgan, il 4% faccia capo a Unicredit (+0,69%) e il restante 5% sia di Unipol (+1%). Banco Bpm sale, invece, dell'1,38%. Popolare Sondrio dell'1,41%, Mediobanca dello 0,94%, Mps dello 0,7%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01%

La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, con il Ftse Mib che segna un incremento dello 0,01% e l'Ftse All Share in crescita dello 0,03%.

Borsa di Milano: Ftse Mib ai massimi dal 2007 con Unipol e Azimut in rialzo

La Borsa di Milano si afferma come la regina d'Europa, con l'indice Ftse Mib che raggiunge i massimi dal 2007, chiudendo a 40.

La Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche in evidenza, Ftse Mib a 40.620 punti

La Borsa di Milano sale dello 0,2% con il Ftse Mib a 40.620 punti. Leonardo e banche in rialzo, prese di beneficio su Amplifon e Stellantis.

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,44%

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,44% a 40.343 punti.

Borsa: l'Europa conferma il rialzo, Milano +0,71%

Le Borse europee confermano il rialzo con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di quasi un punto percentuale con il farmaceutico in evidenza. Milano sale ...